В Молдове растет спрос на пластические операции

На 30% растет ежегодно число эстетических операций. Сейчас каждое пятое хирургическое вмешательство - из этого разряда.

Ориентируясь на спрос, клиники пластической хирургии предлагают пакеты услуг.

"Комбинируя эстетические операции, пациент получает льготные условиями. Можно выбирать несколько операций и сделать их одновременно. В таком случае пациент получает скидку", - сказал пластический хирург Сергей Грати.

Самые востребованные операции - ринопластика, увеличение груди и липосакция. Растет интерес к эстетической гинекологии. Но безусловный лидер по уровню спроса - уколы гиалуроновой кислотой.

"Большинство хочет быть похожими на тех, кого видят в Инстаграме, с чётким идеальным контуром лица. Бывают случаи, что перебарщивают, забывая о важности собственной индивидуальности", - сказала косметолог Вероника Выздоагэ.

Основная часть пациентов пластических хирургов - иностранные граждане и наши соотечественники из-за рубежа. В Молдове их привлекают невысокие по сравнению с заграничными цены.

"Если сравнить цены у нас и за рубежом, то разница составляет в среднем 50- 60 процентов, а иногда достигает 80 процентов", - сказала дерматокосметолог Виктория Казаку.

По оценкам специалистов, эстетическая медицина может стать одной из самых прибыльных отраслей медицинского туризма.