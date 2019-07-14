Дерматолог предупредил о появлении родинок из-за активного солнца

Избыток солнечных лучей способен негативно сказаться на здоровье кожи. Ультрафиолетовые лучи провоцируют нежелательные процессы в родинках и нередко вызывают рак. Поэтому проблем лучше не дожидаться, а вовремя обследовать образования на коже.

"Если появляется зуд или боль, если родинки кровоточат не только при травмировании, если одна отличается от других, паниковать не следует, а нужно записаться на консультацию к дерматологу", - сказал дермато-венеролог Еуджен Горгос.

Консультация стоит от 300 до 500 леев. Удаление родинки хирургическим путем - до 1100.

"Некоторые родинки нужно удалять хирургически. Другие, если они не злокачественные, можно удалить радио-лазером", - отметил Еуджен Горгос.

Многие пациенты после консультации с врачом предпочитают удалить большинство образований на коже.

Между тем существует и другая тенденция - клиенты просят нарисовать им родинки.

"Мы наносим изображение родинок методом микропигментации или татуажа", - сказала дермотолог Вероника Выздоагэ.

Врачи рекомендуют не подвергать родинки прямому воздействию солнечных лучей и оберегать от травмирования.