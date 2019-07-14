Названы полезные для организма жиры

Принято считать, что приготовление еды с использованием масла вредит здоровью и может способствовать набору лишнего веса. Однако специалисты American Diabetes Association заявили, что существуют полезные масла, которые могут помочь уменьшить объем талии.

По словам экспертов, в природе существуют как вредные, так и полезные масла. Например, мононенасыщенные жиры могут снизить уровень холестерина, пишет 360tv.

Они содержатся в растительных продуктах таких, как орехи, рапсовое масло, оливковое и кунжутное масло.

Однако следует помнить, что употреблять их необходимо в небольших количествах, чтобы не возникли проблемы с набором веса.

Также полезными являются полиненасыщенные жиры, которые есть в подсолнечном, кукурузном и соевом маслах.

Замыкают тройку здоровых веществ Омега-3 жирные кислоты, которые помогают предотвратить закупорку артерий.

Такие кислоты содержатся в большинстве рыб, например, ими богат лосось. Кроме того, Омега-3 есть в скумбрии, сельди и радужной форели. Специалисты советуют есть вареную, запеченную или приготовленную на пару рыбу два или три раза в неделю.