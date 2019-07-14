В Ницце прошла церемония памяти жертв теракта 2016 года

В Ницце в воскресенье, 14 июля, состоялась церемония памяти жертв теракта, произошедшего ровно три года назад во время праздничного салюта на городской набережной.

Мероприятие прошло на территории муниципального музея на вилле Массена. В ходе церемонии родственники погибших зачитали их имена, возложили белые цветы и зажгли 86 свечей — в честь жертв теракта, передает Известия.

В мероприятии принимали участие мэр Ниццы Кристиан Эстрози и многочисленные жители, сообщил глава французской ассоциации «Солидарность — Дети Беслана» Анри-Поль Фалавинья.

По его словам, также присутствовали посол России во Франции Алексей Мешков, мэр Беслана Герман Хаутов и его предшественник Маирбек Хубаев.

«Встреча мэров двух этих городов глубоко символична, ведь жители городов пострадали от рук террористов, бросивших вызов как Франции, так и России», — сказал Фалавинья, его слова приводит ТАСС.

В свою очередь, Хаутов отметил, что делегация Беслана подарила Эстрози кавказский рог изобилия, а также книгу о теракте 2004 года. В ответ французский градоначальник преподнес россиянам модель воздвигнутого памятника жертвам теракта в Ницце.

Также между Хаутовым и Эстрози прошли переговоры, в ходе которых мэр Ниццы заявил, что дорожит отношениями с российской стороной.

Вечером 14 июля в Ницце пройдет концерт филармонического оркестра. Мероприятия закончатся в 22:34 (23:34 мск) — в это время произошли события июля 2016 года. На Английской набережной запустят 86 салютов в память о погибших.

14 июля 2016 года, когда Франция праздновала День взятия Бастилии, водитель 19-тонного грузовика протаранил толпу людей, собравшихся посмотреть на фейерверк на Английской набережной в Ницце. В результате теракта погибли 86 человек, среди них 37 иностранцев, представители 19 национальностей, в том числе две гражданки России. Пострадали более 430 человек.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 в Беслане и удерживали в заложниках более 1,2 тыс. человек. В результате погибли 334 человека, из них 186 — дети. 126 заложников, в том числе 70 детей, впоследствии стали инвалидами. Некоторым из них до сих пор требуется реабилитация.