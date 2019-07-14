Автоцистерна столкнулась с легковым автомобилем близ села Мырзоая

Автоцистерна столкнулась с легковым автомобилем на трассе Кишинёв-Леушены. ДТП произошло в полдень близ села Мырзоая.

По данным полиции, легковушка начала опасный маневр и выехала на встречную полосу. Как свидетельствует видео очевидцев, после удара "Вольво" отбросило на дорожное ограждение, а грузовик вытолкнуло в кювет.

Автоцистерна, предназначенная для перевозки легко воспламеняющихся веществ, была пустой. Водители не пострадали.

Виновнику ДТП грозит штраф в 3 тысячи леев и 6 штрафных пункта.