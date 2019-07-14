Помощница воспитательницы признана виновной в неумышленном убийстве. Прокуратура требовала наказание в виде 20 лет тюрьмы. Собравшиеся в зале заплакали, когда судья читал обстоятельства гибели малышки.
Окружной суд в Лоде приговорил в воскресенье, 14 июля, помощницу воспитательницы Инну Скибенко к 17 годам тюрьмы и 18 месяцам условно за неумышленное убийство годовалой Ясмин Винта в детском саду в Петах-Тикве. Кроме того, она должна будет выплатить 120.000 шекелей компенсации родителям убитого ребенка, сообщает vesty.co.il.
Напомним, что прокуратура ходатайствовала о наказании в виде 20 лет лишения свободы.
Приговор вынесен в рамках юридической сделки, согласно которой Скибенко признала себя виновной в неумышленном убийстве Ясмин и ряде эпизодов нападения на детей.
Возле зала суда группа людей, которые пришли поддержать родителей убитой девочки, провели митинг.
Во время вынесения приговора присутствующие в зале суда кричали Скибенко: "Убийца!". Когда судья Ами Кобо зачитывал обвинительное заключение с описанием обстоятельств преступления, люди заплакали.
"Обвиняемая признала себя виновной и взяла на себя ответственность за преступления, - отметил в приговоре судья Кобо. - Ей была поручено заботиться о беззащитных детях, а она причинила им физический и душевный вред. Речь идет о малышах, которые даже не могут рассказать, что с ними происходит. Насколько известно, в Израиле еще не было случая, чтобы няня убила ребенка".
После оглашения приговора митингующие у зала суда начали скандировать: "Убийца! Убийца ребенка!".
Владимир Винта, отец убитой Ясмин, выразил разочарование приговором. По его мнению, Инна должна была получить более суровое наказание.
Гибель годовалой Ясмин Винта в детском саду в Петах-Тикве потрясла весь мир. На основе записи камеры наблюдения была восстановлена картина преступления.
Малышка Ясмин была не единственной жертвой помощницы воспитательницы. Инна Скибенко била детей об пол, подбрасывала и трясла, шлепала, таскала по полу, с силой бросала в детское кресло, с головой накрывала одеялами или надевала ведро им на голову.
В день смерти Ясмин Скибенко сначала схватила малышку за руку, подняла в воздух, потрясла, а затем бросила на матрас возле другого ребенка. Потом она накрыла головы обоих детей толстым покрывалом, обмотала вокруг их лиц и легла поверх. При этом обвиняемая держала в руках мобильный телефон и просматривала его.
Накрытые дети попытались выбраться, но в ответ на их движения няня еще больше навалилась на них, не давая им высунуть голову из-под одеяла. Вдобавок она еще крепче обмотала головы детей одеялом, не оставив никакой возможности для поступления воздуха. Все это время она продолжала смотреть в телефон с наушниками в ушах.
Лишь через 10 минут няня поднялась с матраса, на котором лежала на детях, и отвернула покрывало. Увидев, что Ясмин не реагирует, обвиняемая снова накрыла ее покрывалом с головой и опять погрузилась в свой мобильный телефон. В таком состоянии ребенок пролежал еще час и 50 минут, пока девочку уже без признаков жизни не обнаружила другая няня.
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