На Канарских островах туристам запретили посещать пляжи из-за медуз

На Канарских островах курортные пляжи закрыты для отдыхающих из-за нашествия ядовитых медуз, сообщает издание The Mirror.

Опасные морские существа были замечены на побережье Плайя де Фамара на острове Лансароте. В воде их обнаружено больше сотни, и эта цифра продолжает расти, передает lenta.ru

Вид медузы не известен, газета называет ее «мистической». В публикации сказано, что они больно жалят, от их укуса отекают конечности.