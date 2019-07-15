В зоопарке села Бардар пополнение: два кенгуру и два индийских дикобраза

В зоопарке села Бардар пополнение. Здесь появились два кенгуру, один из которых белый, весьма редкий, и два индийских дикобраза.

Привезли их с международной выставки в Польше. Откуда ранее животных в Бардар уже доставляли. Это были альпаки, которых до этого в нашей стране не водилось. Они быстро стали любимцами посетителей. А недавно самка альпака принесла детеныша.

"Он очень игривый. Посмотрите, красный цвет его любимый. Он очень любит конфеты, шоколад, морковку. Ест даже мороженное".

"Их родина Южная Америка, но они очень хорошо адаптировались. У них густая шерсть, поэтому зимой им тепло, а летом мы их стрижём. Очень любит купаться, особенно когда их поливают из шланга", - сказала администратор Диана Ротару.

Альпаки - животные дружелюбные, поэтому маленькие посетители их не боятся.

Два молодых кенгуру на новом месте еще только обживаются, но и они уже полюбились посетителям.

"Это кенгуру Беннетта, они небольшие. Их основной корм -зерновые, трава. Также они любят морковь, фрукты, например, бананы, киви", - рассказала Диана.

В вот у дикобразов брачный период, поэтому их пока держат обособленно.

"Иголки они сбрасывают, а на их месте вырастают новые. Питаются корнеплодами, свеклой, картофелем, зерновыми. Наверное, поэтому очень любят бублики. В природе живут в норах, глубина которых может достигать десяти километров", - отметила Диана Ротару.

Администрация бардарского зоопарка намерена и дальше пополнять количество обитателей. Вскоре здесь появится страус Эму, известный тем, что несет голубые яйца.