Коммунист Юрий Мунтян заявил о готовности вернуться в политику

Вслед за бывшим депутатом-коммунистом Марком Ткачуком о готовности вернуться в политику сообщил его бывший коллега по партии Юрий Мунтян. В комментарии изданию enews.md он заявил, что Молдова нуждается в новом политформировании, которое действительно сможет решить социальные проблемы.

Как отметил Мунтян, то, что внешние силы помогли создать альянс ПСРМ-ACUM, не означает, что они решат и проблемы Молдовы.

Экс-депутат подчеркнул, что вернувшись в политику не будет заниматься геополитическими вопросами.

По информации издания Ziarul Naţional, Марк Ткачук и Юрий Мунтян неофициально встреча с российским вице-премьером Дмитрием Козаком, и Москву заинтересовал их политический проект.