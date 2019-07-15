Парламент намерен приобрести различное оборудование на сумму два миллиона леев

Парламент начинает закупки. Он намерен приобрести различное оборудование на два миллиона леев. Об этом сообщил секретариат.

По данным сайта achiziţii.md, миллион леев заложен на покупку серверов и аксессуаров для компьютеров. Цена указана без НДС. Почти 156 тысяч леев запланированы на покупку фотокамеры и всего необходимого к ней. Также решено приобрести зимние покрышки для автомобилей - всего 80 штук на общую сумму 134 тысячи леев.

В соцсетях планы парламента по закупкам вызвали немало возмущения. Особенно намерение купить столь дорогой фотоаппарат. Как отметила пользователь фейсбука Алла Ревенко, лучше бы депутаты сделали ремонт группы в детском саду.

Депутат ПДС Раду Мариан ответил активистке, что обсудит этот вопрос в секретариате парламента.

Ранее премьер-министр Майя Санду обвинила бывшую власть в растрате бюджетных средств на роскошный ремонт здания правительства, и заверила, что новая госадминистрация будет расходовать общественные деньги более ответственно.