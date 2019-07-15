Парламент начинает закупки. Он намерен приобрести различное оборудование на два миллиона леев. Об этом сообщил секретариат.
По данным сайта achiziţii.md, миллион леев заложен на покупку серверов и аксессуаров для компьютеров. Цена указана без НДС. Почти 156 тысяч леев запланированы на покупку фотокамеры и всего необходимого к ней. Также решено приобрести зимние покрышки для автомобилей - всего 80 штук на общую сумму 134 тысячи леев.
В соцсетях планы парламента по закупкам вызвали немало возмущения. Особенно намерение купить столь дорогой фотоаппарат. Как отметила пользователь фейсбука Алла Ревенко, лучше бы депутаты сделали ремонт группы в детском саду.
Депутат ПДС Раду Мариан ответил активистке, что обсудит этот вопрос в секретариате парламента.
Ранее премьер-министр Майя Санду обвинила бывшую власть в растрате бюджетных средств на роскошный ремонт здания правительства, и заверила, что новая госадминистрация будет расходовать общественные деньги более ответственно.
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Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вы будете душой компании. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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