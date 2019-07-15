О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Парламент намерен приобрести различное оборудование на сумму два миллиона леев
// фото: открытые источники
10:29, 15 Jul 2019
просмотров 77 | комментариев 0

Парламент начинает закупки. Он намерен приобрести различное оборудование на два миллиона леев. Об этом сообщил секретариат.

По данным сайта achiziţii.md, миллион леев заложен на покупку серверов и аксессуаров для компьютеров. Цена указана без НДС. Почти 156 тысяч леев запланированы на покупку фотокамеры и всего необходимого к ней. Также решено приобрести зимние покрышки для автомобилей - всего 80 штук на общую сумму 134 тысячи леев.

В соцсетях планы парламента по закупкам вызвали немало возмущения. Особенно намерение купить столь дорогой фотоаппарат. Как отметила пользователь фейсбука Алла Ревенко, лучше бы депутаты сделали ремонт группы в детском саду.

Депутат ПДС Раду Мариан ответил активистке, что обсудит этот вопрос в секретариате парламента.

Ранее премьер-министр Майя Санду обвинила бывшую власть в растрате бюджетных средств на роскошный ремонт здания правительства, и заверила, что новая госадминистрация будет расходовать общественные деньги более ответственно.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня вы будете душой компании. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня вы будете душой компании. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня вы будете душой компании. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня вы будете душой компании. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...