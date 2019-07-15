Активисты ДПМ обсудили текущую ситуацию в стране

Альянс ПСРМ-ACUM ведет клеветническую кампанию против Демпартии и пытается создать в обществе неверное представление о достижениях демократов. Об этом говорилось в ходе встречи активистов Каларашской территориальной организации ДПМ с исполняющим обязанности председателя партии Павлом Филипом.

"Я горжусь, что в рядах Демократической партии в Каларашском районе у нас всегда были самые выдающиеся личности, и очень больно, что сейчас нас всех называют ворами и бандитами."

"Демпартия создала и запустила механизм, который стал давать результаты, но его остановили. Уверен, что съезд заложит основу дальнейшему строительству и моделированию республики".

Павел Филип призвал однопартийцев не терять оптимизма и отметил, что достижения правительства ДПМ говорят сами за себя.

"Общество охвачено ненавистью к нам, якобы все в Демпартии воры и преступники, и никто не обращает внимание на то, что нам удалось сделать за время пребывания у власти", - сказал и.о. председателя ДПМ Павел Филип.

Депутаты ДПМ отметили грубые ошибки, которые совершает альянс ПСРМ-ACUM.

"Кто сегодня читает нам мораль? Проевропеец Андрей Нэстасе, который почему-то в ПАСЕ голосовал в интересах России? Нику Попеску, министр иностранных дел, который заявляет, что в Молдове была гражданская война? Между кем? Что, молдаване боролись с ветряными мельницами?", - сказал депутат ДПМ Александр Жиздан.

"Мы должны быть сильными. Вы правы, партия, как организация должна заботиться о своих членах, когда на них оказывают давление", - сказала депутат ДПМ Моника Бабук.

Активисты ДПМ поддерживают идею реформирования партии и отмечают, что преобразования должны быть фундаментальнами.

"Мы должны признать, что добились хороших результатов. Мы все радовались этим результатам, для которых много работали. И в регионах было очень много сделано".

27 июля состоится внеочередной съезд ДПМ, на котором планируется выбрать новое руководство и утвердить новую программу.