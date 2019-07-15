ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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