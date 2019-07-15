В столичном заведении мужчина сделал предложение своей девушке

Предложение руки и сердца по-рыцарски. Сначала победа на ристалище, а потом коленопреклоненное признание возлюбленной. И все это в столичном заведении, на глазах у множества свидетелей.

Для избранницы поклонника средневековых ритуалов - ее зовут Елизавета - все это стало сюрпризом. Она готовилась к ужину с родителями и возлюбленным, а попала на рыцарский турнир.

Дмитрий не скрывает: действительно хотел удивить возлюбленную, поэтому заранее договорился с участниками исторических реставраций и отрепетировал все сцены.

"Было нелегко. Мы старались не бить слишком сильно. Все хорошо справились со своей ролью, особенно Дмитрий."

Родители молодых людей были растроганы до слез.