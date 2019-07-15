В NASA рассказали, почему американские астронавты отсутствуют на Луне и Марсе

В мае президент США Дональд Трамп выделил NASA дополнительно 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса.

Недостаточное финансирование помешало американским астронавтам вновь высадиться на Луну и впервые на Марс к настоящему времени.

Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн в эфире телеканала CBS. «Есть технический риск, за ним следует политический, передает УНИАН.

Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска», сказал Брайденстайн, отметив, что астронавты могли бы быть на данный момент и на Марсе.

Под политическим риском имеется в виду финансирование, пояснил глава NASA. По его словам, в прошлых десятилетиях попытки улететь на Луну и Марс уже предпринимались, однако программы занимали «слишком много времени и денег». В мае президент США Дональд Трамп выделил NASA дополнительно 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса.