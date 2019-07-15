Девушка сообщила своему парню, что это искусственный цветок, и подняла его на смех.
В Австралии мужчина так хотел сделать приятно своей девушке, что несколько месяцев ухаживал за ее искусственным домашним растением. Иоланда Гарберс рассказала о том, что ее молодой человек кропотливо ухаживал за растением, а затем узнал от нее, что оно искусственное. Многих пользователей сети рассмешила эта ситуация, передает Mirror.
Девушка разместила фото своего вечно зеленого растения, подписав: "Как вам мой питомец из Kmart? Мой парень поливал его несколько месяцев и только вчера узнал, что это подделка. К счастью, он не причинил цветку вреда".
Но нашлось немало пользователей, которые встали на сторону ее парня. Более того, они сами когда-то оказались в подобной ситуации, передает УНИАН.
"Мой папа очень гордился собой и сказал, что был осторожен с поливом, так как знал, что суккулентам не нужно много воды. А это был просто искусственный цветок из IKEA", - рассказал один из них.
"Мой муж поливал наш цветок год. Он даже использовал удобрения и сказал мне, какой из него вышел отличный садовник. Но затем супруг сильно расстроился, когда я сказала ему, что это искусственный цветок", — поделился забавной историей другой пользователь.
Ранее в британском городе Рагби мужчина сделал предложение своей девушке, не готовясь к этому заблаговременно и даже не покупая кольцо.
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