Лунное затмение 16 июля: астролог рассказал, чем оно опасно

"Коридор затмений" в этом месяце закроет лунное затмение, которое произойдет в ночь с 16 на 17 июля в 0.31 по молдавскому времени. Однако влияние этого затмения начнет ощущаться уже с вечера 15 июля. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Это астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины. Но затмение будет не полным, а частичным.

Традиционно в день затмения и за два-три дня до него и после лучше не принимать судьбоносных решений, не предпринимать важных шагов и не проводить знаковых событий, передает УНИАН.

В это время лучше затаиться и переждать его. Оно подойдет для отдыха, переосмысления собственной жизни, работы над собой и избавления от дурных привычек", - заявил астролог.

17 июля на небе появится "пепельная" Луна. А пепел, по словам Росса, всегда является символом трагических событий и крушений.

"Особенно почувствуют на себе влияние лунного затмения люди, родившиеся в дни затмения или дни, находящиеся в его ауре. Для них может наступать очень непростой год в жизни, с серьезными трудностями и испытаниями.

Лунное затмение 16 июля ознаменуется различными разрывами отношений, разрушением союзов, связей и партнерства. Кроме того, в эти дни могут начаться непредвиденные финансовые трудности", - заявил он.