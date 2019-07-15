Индонезию сотрясло мощное землетрясение

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Эпицентр располагался в 170 километрах от города Тернате, который находится на Молуккских островах, сообщает Euronews.

Очаг залегал на глубине 10 километров. После этого произошло еще несколько подземных толчков магнитудой 5. Угрозы цунами не было, передает УНИАН.

О возможных жертвах и разрушениях информация не поступала.