Агент Смит: новый вирус на Android, который инфицировал четверть миллиарда гаджетов

Более 25 миллионов смартфонов, работающих на основе операционной системы Android атаковал через приложение WhatsApp вирус, получивший название "Агент Смит".

Когда он попадает в гаджет, существующие в нем приложения дублируются, а новые копии содержат больше рекламы. В итоге со временем доступ к ним становится невозможным.

Но самой опасной способностью вируса является умение извлекать личные данные, сведения о банковских счетах и частную переписку.

Наибольший вред "Агент Смит" причинил в Индии - он заразил в этой стране 15 миллионов смартфонов.