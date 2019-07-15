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Агент Смит: новый вирус на Android, который инфицировал четверть миллиарда гаджетов
// фото: открытые источники
11:25, 15 Jul 2019
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Более 25 миллионов смартфонов, работающих на основе операционной системы Android атаковал через приложение WhatsApp вирус, получивший название "Агент Смит".

Когда он попадает в гаджет, существующие в нем приложения дублируются, а новые копии содержат больше рекламы. В итоге со временем доступ к ним становится невозможным.

Но самой опасной способностью вируса является умение извлекать личные данные, сведения о банковских счетах и частную переписку.

Наибольший вред "Агент Смит" причинил в Индии - он заразил в этой стране 15 миллионов смартфонов.




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