Отец ценой своей жизни спас маленькую дочь

Инцидент произошел в штате Флорида. Отец с ребенком попали в отбойное течение, из которого не могли выбраться.

В США в штате Флорида отец спас тонущую восьмилетнюю дочь ценой собственной жизни. Причиной трагедии стало отбойное течение во время отлива, которое застигло их врасплох. Об этом пишет USA TODAY.

По информации издания, 46-летний Томас Закревски находился на пляже вместе с супругой и дочерью. Дети играли в прибое, когда начался отлив. Девочка и ее отец выбраться из воды не успели, передает Корреспондент.

Супруга заметила отсутствие мужа и дочери не сразу. Когда она принялась их искать, то увидела, как они борются с течением, и поспешила на помощь. Мужчине хватило сил передать ей ребенка, после чего его унесло под воду.

Спустя три часа его тело было найдено в 800 метрах от того места, где последний раз его видели.

Ранее сообщалось, что отец избил школьного учителя, который приставал к его дочери-подростку.