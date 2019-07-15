Ученые разгадали сложнейшую космическую загадку

Они установили, почему большинство крупных экзопланет типа "горящих юпитеров" не имеет лун.

Международная группа астрономов смогла разгадать одну из сложнейших загадок космоса, а именно - отсутствие лун у крупных экзопланет, относящихся к типу "горячих юпитеров". Об этом пишет Phys.org.

Исследователи во главе с Марио Сусеркией из Университета Антиокии в Колумбии и Хайме Альварадо-Монтес из австралийского университета Маккуори, смоделировали вероятное поведение экзолун, названных "плунетами". По их мнению, спутники были выброшены с орбит гигантов, и остались во внешних областях планетных систем, став подобием Плутона, передает Корреспондент.

Согласно модели, примерно 50 процентов этих выброшенных лун пережили бы как немедленное "изгнание", так и избежали бы любого последующего столкновения с планетой или звездой, в результате чего квазипланеты путешествовали бы вокруг звезды-хозяина, но на "плутоноподобных" орбитах.

Это моделирование помогло ученым понять, почему они нашли свыше 4 тысяч экзопланет, однако так и не смогли определить ни одну экзолуну.