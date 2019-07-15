Молдавская художница создает керамические арт-объекты в кукутенском стиле

Уникальные керамические арт-объекты в кукутенском стиле создает художница Валентина Секриеру. Ее работы украшают частные собрания коллекционеров со всего мира. А мастер заботливо передает свои знания и навыки.

"Теперь находишь середину, Молодец, умничка, прекрасно!"

"Искусство, творчество, живопись, рисунок - все, что связано с необходимостью создавать что-то своими руками и задействовать воображение, очень хорошо развивает мышление ребенка", - сказала художник Валентина Секриеру.

"Потому что здесь интересно, здесь ты всегда чем-то занимаешься".

"Мне больше всего нравится делать что-нибудь то, что я придумываю"

Выпускница колледжа искусств имени Плэмэдялэ и член Союза художников Молдовы, Валентина Секриеру убеждена: глина как губка впитывают эмоции и настроение.

"Кукутены - наша история. Это уникальная культура, которая еще до конца не изучена. По одной из версий, керамику в культуре Кукутены делали женщины", - сказала Валентина.

Вазы, статуэтки, пиалы, амфоры - все работы Валентины Секриеру выполнены в единственном экземпляре. Некоторые арт-объекты могут достигать нескольких метров в ширину и весят более ста килограммов.

"Керамика - очень требовательный материал. Если ты ею не занимаешься, она отвечает тебе тем же - просто забывает", - сказала художник Валентина Секриеру.

Работы Валентины Секриеру находятся в частных коллекциях во Франции, Италии, Израиле и России.