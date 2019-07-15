Microsoft нашла способ ускорить переход пользователей на новую ОС

Корпорация решила лишить устаревшие операционные системы поддержки целого ряда популярных игр.

Компания Microsoft решила необычным способом мотивировать своих пользователей к переходу на новую операционную систему Windows 10. Они лишатся доступа к целому ряду стандартных игр. Об этом сообщается на сайте компании, передает Корреспондент.

Речь идет о юзерах ОС Windows 7 и более старых. Они вскоре не смогут играть в такие игры:

Интернет-нарды

Интернет-шашки

Интетнет-пики

Интернет-червы

Интернет-реверси

Сроки прекращения доступа будут зависеть от версии Windows. Так, в случае с Windows XP и ME, пользователи лишатся доступа к играм с 31 июля. А Windows 7 утратит доступ к ним с 22 января 2020 года.