СМИ:Агентом 007 в новом фильме про Бонда станет темнокожая женщина

Британская темнокожая актриса Лашана Линч сыграет роль агента 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Сам герой Бонда останется Бондом. Его по-прежнему будет играть Дэниел Крейг. По сюжету, он уезжает отдыхать на Ямайку, а его номер присваивают новому агенту, которого как раз и сыграет Линч. Однако дальше они ведут расследование вместе, передает УНИАН.

"Это современный "Бонд", который понравится молодому зрителю, но при этом в нем будет все, что принято ожидать от фильмов о Бонде. В картине будут зрелищные эпизоды погонь и драк. Бонд и раньше Бонд, но ему необходимо научиться жить в мире #MeToo", - отметил инсайдер изданию.

Отмечается, что такое решение могло быть принято под влиянием одного из соавторов картины Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистическими и правозащитными взглядами.