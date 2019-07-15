Гороскоп на неделю: астролог рассказал, кто станет главным счастливчиком среди знаков Зодиака

Астролог Павел Глоба подробно описал ситуацию для каждого знака Зодиака на неделю 15-21 июля. Главным счастливчиком этого периода станет Телец. В целом эта неделя будет далеко не самой понятной и предсказуемой, поэтому постарайтесь не унывать и не бросать дела на полпути к успеху, пишет SlovoFraza.

Овен Это будет крайне полярное время, когда удача и проблемы будут постоянно сменять друг друга, ровно как и хорошее-плохое настроение. Среда, четверг и пятница, согласно мнению Павла Глобы, пройдут под эгидой позитивной и гармоничной энергии звезд и планет. Мир расцветет для Овнов, преобразится и заиграет новыми красками. По больше части Овнам следует заниматься домашними делами и помогать членам семьи с решением их проблем. Что касается общения с людьми в целом, то лучше строить его на основе позитивных эмоций. Все обиды и негатив нужно прятать как можно глубже. Также неделя прекрасно подойдет для обучения, получения новых знаний и опыта, подготовки к экзаменам, передает УНИАН.

Телец

Для Тельцов эта неделя станет поистине волшебной. Дело в том, что звезды и планеты будут максимально позитивными и созидательными большую часть времени — в самом начале и в самом конце недели. Поэтому 15, 16 июля и выходные пройдут на ура. 20 и 21 числа можно как заниматься делами, так и просто релаксировать, ничего не делая. Это идеальное время для командировок, смены обстановки, новых деловых знакомств, а также для работы в команде. Астролог рекомендует представителям данного знака как можно чаще помогать своим близким и друзьям в различных делах, протягивать руку помощи коллегам. Это будет иметь хорошие последствия, но потребуется немало сил, чтобы преуспеть самим и не оставить в стороне окружающих.

Близнецы

Павел Глоба отмечает, что шестое чувство Близнецов сильно обострится. Особенно сильно на него стоит уповать в дни с преобладающей негативной энергетикой — в выходные. В среду, четверг и пятницу лучше дополнить интуицию трудолюбием. В конце рабочей недели полезно будет не только заканчивать важные проекты, но и начинать новые. Можно смело планировать дела на будущее, заниматься творческими проектами. Павел Глоба настоятельно рекомендует не лениться Близнецам, причем это касается не только сферы работы, но и любви. Это прекрасное время для того, чтобы вкладываться в любовь, дарить близким людям тепло.

Рак

20 и 21 число — самые позитивные дни недели для Раков. На выходных их ждут яркие эмоции, позитивное настроение. В любви придется потрудиться, но результаты будут видны почти сразу. Одиноким Ракам удастся найти вторую половинку, а тем, кто уже в отношениях откроются новые дороги к совместному счастью. Полезно знакомиться с родителями второй половинки, делать предложение, планировать свадьбу. Что до посторонних людей и до тех, кто раздражает Раков, то в общении с ними лучше дистанцироваться. В таком случае также проще будет сфокусироваться на работе и делах. Продуктивность людей этого знака Зодиака заметно вырастет. Остается лишь наметить цели и двигаться к ним без страха.

Лев

Понедельник — самый благоприятный день недели для Львов в этот раз. Начало недели пройдет под эгидой созидательной энергии, которая будет помогать Львам искать мотивацию и энтузиазм. Что касается физических сил, то тут особой поддержки ждать не стоит, а потому может наступить энергетическое истощение, с которым следует бороться при помощи отдыха и приятного общения, любимых занятий. Рисковать сейчас точно не стоит. В работе астролог советует Львам проявлять стойкость и осторожность. Браться за какие-то новые дела и проекты не желательно. Лучше проявить себя в том что дается проще всего. После работы и в выходные астролог советует посвятить свое время родным и близким, встретиться со старыми друзьями, устроить небольшую вечеринку дома.

Дева

Эта неделя идеально подходит для духовных поисков, молитв, поиска друзей, новой мотивации. Особенно удачными в этом плане станут понедельник и вторник. Проблемы могут начаться на выходных, когда планеты войдут в сильный диссонанс друг с другом. Субботу и воскресенье лучше посвятить отдыху. На этой неделе могут произойти самые разнообразные перемены в любви и в делах. Павел Глоба советует принять их и не противиться им. Чтобы легче было переживать трудности. Нужно окружить себя близкими людьми и научиться доверять им. Эта неделя идеально подходит для смены обстановки, для поиска новой работы, увлечений и работы над собой, смены образа, дорогостоящих приобретений.

Весы

У Весов начинается период, когда можно доверять только себе и рассчитывать только лишь на свои собственные силы. Это не значит, что люди будут негативными и опасными — просто последствия их помощи могут быть необратимыми и непредсказуемыми, а рисковать сейчас точно не стоит. Особенно очевидно и актуально это будет в понедельник и вторник, в дни сильного энергетического диссонанса. Настроить себя на успех Весам поможет сила самовнушения. Представителям этого Знака стоит почаще говорить себе, что они способны на многое. Звезды сообщают, что у этих людей могут появиться новые обязанности, задачи. В конце недели полезно будет сменить обстановку, сфокусироваться на амурных делах, романтике, покупках.

Скорпион

У Скорпионов ожидается вполне позитивная неделя, но в самом ее начале в период с 15 по 17 июля могут появляться негативные мысли, страхи и обострятся комплексы. Астролог отмечает, что на этой неделе наступает хорошее время для коллективной работы. Стоит помогать окружающим, чтобы они тоже хотели оказывать поддержку в ответ. Вселенная повысит харизму и обаяние Скорпионов, что поспособствует увеличению удачи в любви и амурных делах в целом. Общение с любым человеком будет проходить гораздо проще, чем обычно. Будет проще знакомиться, находить компромиссы, знакомиться. Главное — не увлекаться с обидами и не давать окружающим пустых обещаний.

Стрелец

У Стрельцов начинается период, когда депрессивное настроение может появляться без особых на то причин. Справиться со вспышками негатива поможет общение с людьми. Положительными станут новые знакомства, встречи со старыми друзьями и родственниками. Также лучше почаще бывать на свежем воздухе, особенно ан выходных и в начале недели. Лучше взять эти методики на вооружение, потому что сейчас звезды и планеты временно недееспособны. Они будут находиться в некоем диссонансе, но только в начале и в конце недели. Со среды по пятницу будет идеальное время для работы, а вот в другие дни лучше сфокусироваться на планировании и самоанализе.

Козерог

Козероги очень часто недооценивают силу позитивного мышления, но на этой неделе этого лучше не делать, потому что оптимистичный настрой будет являться источником самой большой удачи. В целом эта неделя в делах и на работе отметится некоторой стабильностью, но это не значит, что можно рисковать. Астролог рекомендует заниматься только привычными делами и тем, что получается делать лучше всего. В любовной сфере неделя будет крайне динамичной. Многим представителям этого Знака придется встретиться с некоторыми неурядицами финансового плана. Также им лучше отказаться от дорогостоящих приобретений. Сейчас нужно сфокусироваться на заработках, а не на тратах. В сложных ситуациях стоит воспользоваться советами близких.

Водолей

Начнется неделя для Водолеев с большой удачи, так как понедельник станет самым позитивным днем грядущего периода. В первый день недели можно смело браться на сложные задачи на работе. Заниматься поисками второй половинки, покупками. Конец рабочей недели будет крайне непростым, потому что силы покинут Водолеев. Также будет сложнее искать точки соприкосновения с окружающими. В четверг и в пятницу Павел Глоба советует опасаться ссор и конфликтов. Лучше решать все проблемы компромиссами, потому что любая война приведет к бессмысленной потере времени.

Рыбы

У Рыб основной станет сфера финансов и работы. Несмотря на это, лучше покане продвигать свои новые идеи, потому что их по достоинству оценить не смогут. Больше всего повезет людям, работающим с цифрами — преподавателям математики, продавцам, бухгалтерам. Что до любви, то тут одиноким Рыбам стоит подключить всю свою харизму и обаяние. Это идеальное время для поиска второй половинки, для укрепления отношений с уже имеющимся близким человеком. Хорошо на удаче и настроении отразятся походы в шумные и людные места. Нужно искать новые эмоции, ради которых быть может даже стоит покинуть город или страну.





