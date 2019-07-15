Сильнейшая в этом месяце и одна из мощнейших за последнее десятилетие магнитных бурь 15 июля накроет Землю.
Как известно, магнитные бури возникают из-за вспышки на Солнце. Заряженные частицы разлетаются в космосе и попадают в магнитное поле Земли, передает Униан.
Последствия этого процесса могут чувствовать абсолютно все. А это ухудшение настроения, апатия, слабость, сонливость или наоборот – бессонница.
Врачи говорят, что во время магнитных бурь пациенты часто жалуются на головную боль, учащенное сердцебиение, повышенное или пониженное давление.
По наблюдениям медиков, около 70% инфарктов, гипертонических кризисов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь.
Как уберечься от влияния магнитных бурь
Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.
Медики советуют делать зарядку по утрам - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи. Нужно также поменьше находиться на солнце, ограничить дальние перемещения и поездки.
В такие дни специалисты рекомендуют запастись всеми необходимыми лекарствами, а в случае ухудшения здоровья сразу обратиться к специалисту, не затягивая дело.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вы будете душой компании. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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КОЗЕРОГ
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