Мощная магнитная буря накроет Землю: как уберечься

Сильнейшая в этом месяце и одна из мощнейших за последнее десятилетие магнитных бурь 15 июля накроет Землю.

Как известно, магнитные бури возникают из-за вспышки на Солнце. Заряженные частицы разлетаются в космосе и попадают в магнитное поле Земли, передает Униан.

Последствия этого процесса могут чувствовать абсолютно все. А это ухудшение настроения, апатия, слабость, сонливость или наоборот – бессонница.

Врачи говорят, что во время магнитных бурь пациенты часто жалуются на головную боль, учащенное сердцебиение, повышенное или пониженное давление.

По наблюдениям медиков, около 70% инфарктов, гипертонических кризисов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы оставаться в тонусе и минимизировать негативное влияние, специалисты советуют в этот период придерживаться простых советов. Так, это время лучше провести в покое, избегая стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок - как физических, так и эмоциональных. Следует больше отдыхать, высыпаться и гулять на свежем воздухе.

Медики советуют делать зарядку по утрам - несколько простых упражнений улучшат кровообращение, снимут стресс и освободят от погодной зависимости. Также рекомендуется время от времени принимать контрастный душ. Для улучшения самочувствия в такие дни рекомендуется не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Следует соблюдать меню, состоящее из легкой пищи, минимизировав употребление очень жирных, острых и слишком соленых блюд. Стоит отказаться от алкоголя и кофе, вместо этого пить больше воды и успокаивающие чаи. Нужно также поменьше находиться на солнце, ограничить дальние перемещения и поездки.

В такие дни специалисты рекомендуют запастись всеми необходимыми лекарствами, а в случае ухудшения здоровья сразу обратиться к специалисту, не затягивая дело.