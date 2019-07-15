Премьер Украины предлагает сократить число министерств почти вдвое

Премьер Украины Владимир Гройсман предлагает сократить число министерств почти вдвое. Он заявил, что в следующем правительстве должно остаться максимум 12 чиновников включая главу кабмина.

"Максимум 12 чиновников, так должна выглядеть оптимизация министерств. Эти изменения улучшат структуру руководства и конечный результат. Я предложу это в следующей каденции", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман намерен предложить соответствующий проект депутатам после парламентских выборов 21 июля.

В нынешнем правительстве 25 чиновников, включая премьера и шестерых его заместителей. Подобное решение об оптимизации приняло в конце 2017 года правительство Молдовы, возглавляемое Павлом Филипом. Тогда число министерств сократили с 16 до 9, а посты вице-премьеров заняли государственные секретари. Также была введена должность заместителя премьера по вопросам евроинтеграции.