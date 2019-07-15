Минувшей ночью в результате аварии у села Кирсова погиб мотоциклист

Сбили мотоциклистов. Один человек погиб, еще один пострадал минувшей ночью в результате аварии у села Кирсова муниципия Комрат. Они столкнулись с полицейской машиной.

По словам пострадавшего, колона из четырех мотоциклов направлялись в город, когда перед ними неожиданно появился автомобиль правоохранителей с включенными проблесковыми огоньками.

Известно, что авария произошла около полуночи, однако полиция выпустила пресс-релиз по этому поводу лишь спустя 12 часов. В нем говорится, что патрульный экипаж частично выехал на встречную полосу.

Также отмечается, что полицейские сбили мотоциклиста, получившего перелом и остановились.

А погибший парень врезался в них сам. Результаты алкотеста показали, что все мотоциклисты были трезвы. Расследованием занялась прокуратура Комрата.