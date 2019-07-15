Мужчина задушил свою сожительницу и утопил ее тело в озере

В Новомосковске Днепропетровской области задержан мужчина, который во время ссоры задушил свою 33-летнюю сожительницу и утопил ее тело в озере.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области, преступление произошло в прошлом месяце, и с 8 июня женщину разыскивали как без вести пропавшую, передает УНИАН.

«В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что к убийству причастен ее сожитель - ранее судимый 33-летний местный житель.

После совершения преступления он уехал из города и скрывался в областном центре. Полицейские задержали подозреваемого и выяснили, что он задушил женщину во время ссоры.

Затем вывез тело в водоем, привязал к нему бетонные блоки и утопил на середине озера», - говорится в сообщении.

На следующий день он продал автомобиль потерпевшей, а ее телефон заложил в ломбард. 14 июля с привлечением водолазов тело умершей было обнаружено в водоеме на окраине Новомосковска.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту следственным отделом Новомосковской полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.