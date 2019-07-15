Huawei решил уволить своих сотрудников в США

Как сообщает The Wall Street Journal, китайская телекоммуникационная компания Huawei готовится уволить сотни рабочих в США. Компания столкнулась с трудностями в последние месяцы после того, как администрация президента Дональда Трампа фактически ввела запрет на использование американских технологий.

Об этом сообщает портал ITC.ua. "По данным The Wall Street Journal, Huawei планирует уволить сотрудников исследовательской компании Futurewei Technologies, которая управляет рядом исследовательских лабораторий. При этом Huawei предоставит некоторым китайским сотрудникам возможность переехать обратно в Китай, чтобы остаться в компании.

Некоторые сотрудники, по-видимому, уже были уведомлены о том, что их уволят, а на ближайшее будущее запланированы другие увольнения", - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Напомним, в мае Дональд Трамп подписал указ, позволяющий министерству торговли США блокировать сделки с участием иностранных коммуникационных компаний, если они представляют угрозу безопасности страны.

Уже на следующий день, 16 мая, Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 связанных с ней фирм в черный список, запретив закупку компонентов и технологий американских производителей без специального разрешения.

Еще спустя несколько дней от сотрудничества с Huawei отказались Google (на новых смартфонах Huawei не будет приложений Google), Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM, Microsoft и другие компании.

"В Huawei в свою очередь пообещали выпускать обновления безопасности и осуществлять послепродажное обслуживание для всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor. 21 мая стало известно, что США отложили введение ограничений в отношении Huawei на 90 дней", - подчеркивает издание.

Huawei заявила, что готова перевести свои устройства с Android и Windows на собственную операционную систему уже в этом году. Компания также попросила ускорить рассмотрение судебного иска против правительства США, поданного в марте 2019 года за принятие закона, ограничивающего её бизнес в США.

Вместе с этим китайские власти заявили об ответных мерах – создании "чёрного списка" иностранных компаний и частных лиц, которые наносят ущерб национальным интересам Китая.