Трех человек преступной группировки приговорили по 17 пунктам обвинения за мошенничество и грабежи

Приговорили по 17 пунктам обвинения. Трех членов преступной группировки - двух женщин и мужчину - обвинили в мошенничестве, грабежах, похищении и удерживании человека.

По данным следствия, летом прошлого года они обманным путем получили деньги от 10 жителей Басарабясского района и муниципия Комрата. В основном это были пенсионеры и люди из неблагополучных семей.

Злоумышленники оформляли на них кредиты в банках под предлогом инвестиций в фирму. Общая сумма займов превысила 80 тысяч леев.

Кроме того, подозреваемых обвинили в похищении одной из потерпевших. Суд приговорил их к 10 и 12 годам заключения. Двое подозреваемых уже в тюрьме, третьего разыскивают.