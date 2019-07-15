Telegraph.md: Сорин Стати - человек Ренато Усатого

Бывший директор Moldatsa Сорин Стати, выступивший ранее с разоблачением так называемых контрабандных схем, на самом деле является человеком Ренато Усатого. Новостной портал telegraph.md опубликовал фото, на которых запечатлено, как Стати с Усатым отдыхают в одном из дорогих столичных ресторанов.

Журналисты пишут, что именно лидер "Нашей партии" передал Стати конверт и сказал, что ему говорить в ходе телевизионной передачи.

Бывший директор Moldatsa подтвердил, что встречался с Усатым, однако тот ему ничего не передавал. Он уточнил, что знаком с бывший мэром Бельц со студенческих времен. Они вместе жили в общежитии.

Напомним, в ходе выступления на одном из телеканалов Сорин Стати представил так называемые схемы контрабанды сигарет, наркотиков и янтаря. Он заявил, что за ними стояли высокопоставленные лица, в том числе из бывшего руководства страны.

Упомянутые Стати граждане обвинения отвергают. А бывший заместитель главы Генерального инспектората Георгий Кавкалюк потребовал от Стати публичного опровержения.