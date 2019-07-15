В Британии дайверы нашли аномально большую медузу

Морское существо достигает размера человека. Возможно, что его вымоет на берег летом или осенью.

В водах Британии дайверы нашли аномально большую медузу. Об этом сообщает The Mirror.

Крупное морское существо заметила биолог Лиззи Дейли во время дайвинга в прибрежных водах английского графства Корнуолл, передает Корреспондент.

Бочковая медуза оказалась размером с человека. Несмотря на то, что бочковые медузы довольно крупные, этот экземпляр поразил биолога своими размерами.

Это один из самых больших видов медуз в Британских водах. Летом и осенью их часто вымывает на берег. Возможно, что и этого гиганта вынесет на пляж в этот сезон.

Бочковые медузы может достигать 90 сантиметров в диаметре и весить до 35 килограммов, но при этом они не опасны для человека.