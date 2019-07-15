В Днепре парень нанес матери более 250 ударов ножом

Полицейские нашли мужчину и задержали. Его обвняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью.

В Днепре в одной из квартир на улице Артековской 24-летний мужчина жестоко убил собственную мать, нанеся ей 252 удара ножом. Об этом накануне сообщил Информатор.

"По предварительным данным, основанным на показаниях жильцов дома, между родственниками возникла ссора. В какой-то момент мужчина схватил кухонный нож и забежал в ванну, где находилась его мать, – говорится в сообщении. – Установлено, что он нанес ей 252 удара ножом, прежде чем оставил тело в покое и сбежал. От полученных травм женщина, 1973 года рождения, скончалась на месте", передает УНИАН.

Вскоре полицейские нашли мужчину и задержали. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о совершении умышленного убийства с особой жестокостью (п.4 ч.2 ст.115 УК Украины). Злоумышленник находится под арестом. Досудебное расследование продолжается.