Ученые: Здоровый образ жизни защищает от слабоумия

Для того, чтобы снизить риск деменции, нам необходимо употреблять пять порций пищи ежедневно и ограничить алкоголь.

Ученые выяснили, что здоровый образ жизни значительно снижает риск развития старческого слабоумия.

Речь идет о людях, у которых имеются генетические предпосылки к возникновению этой болезни, что делает выводы исследования особенно ценными, передает УНИАН.

Его авторы выяснили, что у подобных людей вероятность возникновения каких-либо видов деменции уменьшается на 32%, но лишь в том случае, если они ведут здоровый образ жизни, передает MedikForum.

Это первое масштабное исследование, которое проанализировало, насколько именно можно уменьшить генетическую, то есть наследственную предрасположенность к старческому слабоумию за счет изменений в образе жизни.

В целом, ученые наблюдали за 196 тыс. 383 взрослыми людьми европейского происхождения старше 60 лет. В течение 8 лет наблюдений было выявлено 1 тыс. 769 случаев деменции.

Изначально участников наблюдений разделили на три группы, в зависимости от интенсивности наследственной предрасположенности к старческому слабоумию. Оказалось, что соблюдение основ здорового образа жизни снижало вероятность деменции более чем на 30% у людей, имевших высокий риск в силу генов.

К основным правилам здорового образа жизни относились 5 приемов пищи ежедневно, отказ от курения, регулярные физические нагрузки, не менее трех порций фруктов и овощей в день, отказ от переработанного и красного мяса, а также минимальное содержание алкоголя.

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