Поступление в вуз 2019: начался прием документов

В Государственном и Техническом университетах начался первый этап приема документов.

Госуниверситет предлагает на выбор 12 факультетов. Наибольшей популярностью пользуется журналистика, право и экономика.

"Я хочу работать в печатных СМИ. Мне нравится вести блог, писать статьи, может напишу книгу".

"Меня привлекает экономическая область. Думаю, там много возможностей".

"Хочу поступить на банки и финансы или бизнес и администрирование. Мне нравится все, что связано с цифрами".

Многих абитуриентов сопровождали родители.

"Эмоций много, надеемся, все закончится хорошо. Приложено немало усилий".

"Мы приехали из села и очень надеемся поступить на бюджет".

Предлагает вуз и бюджетные места.

"Мы приглашаем всех, кто уже добился немалых успехов и получил премии на местных и международных олимпиадах. Университет предоставляет стипендии от двух с половиной до трех тысяч леев", - заявила проректор Госуниверситета Отилия Дандара.

В Техническом университете популярностью пользуются факультеты информационных технологий и дизайна.

"Компьютеры и сети привлекают больше всего. Это шанс сделать в будущем хорошую карьеру".

"Хочу поступить на дизайн интерьера. Мне нравится обустраивать помещения по своему вкусу".

У будущих студентов Технического университета есть возможность пройти обучение в иностранных вузах.

"Мы предоставляем гранты. Каждый год расширяем наше партнерство с университетами Европейского союза, в том числе и Румынии. У наших студентов есть возможность пройти обучение в вузах, с которыми у нас сложились партнерские отношения", - заявил ректор ТУМ Виорел Бостан.

Первый этап приема документов в вузы завершится 18 июля, результаты объявят 19 числа. В Аграрном университете прием документов продлен до 25 июля. В медуниверситете и Академии экономических знаний документы принимают с прошлой недели.