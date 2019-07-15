Француз полетал в Париже на реактивной доске

Аппарат показали во время военного парада. Изобретатель оснастил летательную платформу пятью реактивными двигателями.

Во время ежегодного военного парада во Франции изобретатель пролетел над войсками на реактивной доске. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон, передает Корреспондент.

Французский изобретатель Фрэнки Запата пролетел над собравшимися на параде войсками на аппарате Flyboard Air. Ховерборд оснащен пятью реактивными двигателями и может развивать скорость до 194 километров в час и летать на протяжении десяти минут.

Француз выступил, в том числе перед президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время полета Запата держал в руках винтовку. Президенту аппарат понравился и он написал, что гордится французской армией и считает ее "современной и инновационной".

В 2018 году Минобороны Франции выделило Запате грант на 1,3 миллиона евро на разработку и улучшение его технологий.