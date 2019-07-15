В Индии сняли падение аттракциона с людьми

Во время падения аттракциона на нем находился 31 человек. Двое в результате инцидента погибли.

В парке развлечений индийского города Ахмадабад попал на видео инцидент с падением аттракциона. Во время коллапса на нем находился 31 человек. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По информации издания, в результате падения аттракциона 29 человек были госпитализированы и два погибли, передает Корреспондент.

Коллапс произошел с круговой гондолой аттракциона-маятника, которая слетела во время движения и упала на землю. Свидетели инцидента оказывали помощь людям, пострадавшим при падении.