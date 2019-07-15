В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга

Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством £50. Об этом сообщил в понедельник, 15 июля, глава Банка Англии Марк Карни.

Конкурс по выбору исторической личности, портрет которой будет изображен на новой 50-фунтовой банкноте, был объявлен в ноябре 2018 года.

Для определения победителя были назначены четыре эксперта из научной среды, которые составили шорт-лист из 12 кандидатов. Окончательное решение по кандидатуре утверждал глава Банка Англии, сообщает Би-би-си.

«Алан Тьюринг был выдающимся математиком, чей труд существенно повлиял на то, как мы живем сегодня. Отец компьютерной науки и искусственного интеллекта, герой войны, он внес прорывной и долгосрочный вклад (в развитие Великобритании)», — сказал Карни, представляя результаты конкурса.

Новые банкноты поступят в обращение к концу 2021 года, передает IZ.

Тьюринг, в частности, известен тем, что в составе группы математиков смог взломать шифры германских вооруженных сил во время Второй мировой войны.