Подозреваемый в совершении убийства на Ботанике идентифицирован и объявлен в розыск

Главный подозреваемый в совершении убийства 32-летней женщины, найденной на прошлой неделе мертвой на сиденье автомобиля на одной из улиц в секторе Ботаника, был идентифицирован и объявлен в розыск, и как только его найдут, он будет предан суду. Об этом заявил министр внутренних дел Андрей Нэстасе на брифинге в воскресенье, 14 июля, передает IPN.

По словам министра, операция по выявлению подозреваемого была сложной, учитывая некоторые проблемы, связанные с нормативной базой страны, которая затрудняет работу полицейских. Он добавил, что операция, которая длилась три дня, была сложной, „потому что некоторые люди, которые все еще носят полицейскую форму, слили информацию в прессу бывшего режима, в том числе ложную”, - заявил министр.

По данным полиции, подозреваемым является 40-летний мужчина, который ранее был судим в Российской Федерации за убийство, а также в Республике Молдова за совершение грабежей. Полицейские говорят, что женщина и подозреваемый не знали друг друга, а убийство было совершено с целью ограбления, передает ipn.

По словам начальника Управления по борьбе с серьезными преступлениями Национального инспектората по расследованиям Игоря Зглэвуцэ, преступление совершила не преступная группа, а только один человек, в другом месте, не там, где была найдена жертва. В то же время, тело женщины не было расчленено так, как сообщалось в средствах массовой информации, жертва была задушена, без других серьезных телесных повреждений, за исключением одного признака, свидетельствующем о том, что жертва сопротивлялась.

Начальник Главного управления уголовного преследования Григоре Мога отметил, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства человека, совершенного преднамеренно и в материальных интересах.

32-летняя женщина, мать двоих детей, была найдена мертвой, со следами насильственной смерти, на заднем сиденье фургона, принадлежавшего ей. Автомобиль был найден припаркованным на одной из улиц в секторе Ботаника.