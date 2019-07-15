Навигационная спутниковая система ЕС Galileo перестала работать

Предварительной причиной перерыва в работе назвали "технический инцидент, связанный с наземной инфраструктурой".

Глобальная европейская навигационная спутниковая система Galileo отключена с четверга. Об этом говорится на сайте оператора системы Европейского сервисного центра Galileo, передает Европейская правда.

Предварительной причиной перерыва в работе назвали "технический инцидент, связанный с наземной инфраструктурой". Для анализа точной причины сбоя создана специальная комиссия. Оператор добавил, что его поисково-спасательная служба оставалась в рабочем состоянии. Эта служба используется для определения местоположения людей, попавших в трудное положение, например, на море или в горах, и которые нуждаются в помощи, передает УНИАН.



Galileo все еще находится в пилотной стадии, в следующем году система должна быть полностью введена в эксплуатацию. Во время этой пилотной фазы сигналы Galileo используются в сочетании с другими спутниковыми навигационными системами, что позволяет выявлять технические проблемы до того, как система начнет работать полноценно.

Проект стоимостью 10 миллиардов евро является альтернативой американскому GPS. Как сообщал УНИАН, церемония запуска европейской спутниковой навигационной системы Galileo состоялась в Брюсселе в декабре 2016 года.

Создание Galileo началось в 1999 году, общий бюджет системы до 2020 года составляет более 10 миллиардов евро. Первые спутники были запущены на орбиту в 2011 году.

Создатели системы убеждены, что с полноценной группировкой в 24 спутника Galileo позволит определять местоположение на земле с точностью до одного метра, что в несколько раз превышает качество американской GPS.

Для повышения точности в европейских спутниках использовали атомные часы с погрешностью не более одной миллиардной доли секунды.



