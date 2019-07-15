В США обнаружили новый вид динозавров

Пасть рептилии напоминает утиный клюв, а верхняя челюсть представляет собой изогнутый носовой гребень.

Палеонтологи обнаружили окаменелые останки динозавра, принадлежащие новому виду. Об этом сообщает Eurek Alert.

Череп утконосого динозавра обнаружили в американском штате Техас. Специалисты отнесли его к новому виду и роду. Его назвали Aquilarhinus palimentus, передает Корреспондент.

Специалистов удивила пасть динозавра. Она напоминает утиный клюв, но ее верхняя челюсть скорее схода с орлиным клювом. Она представляет собой изогнутый носовой гребень.

Останки динозавра обнаружили еще в 1980-е годы, но только сейчас с помощью современного оборудования анализ позволил детально изучить его. Возраст окаменелых останков составляет примерно 80 миллионов лет.