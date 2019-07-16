Неправительственные организации, работающие в сфере масс-медиа, осудили действия министра МВД Андрея Нэстасе

Неправительственные организации, работающие в сфере масс-медиа, осудили действия министра внутренних дел. В воскресенье Андрея Нэстасе запретил одному из журналистов присутствовать на пресс-конференции.

Центр независимой журналистики, Ассоциация электронной прессы, Ассоциация независимых журналистов и центр Acces-Info подписали совместную декларацию, в которой напомнили вице-премьеру о правах журналистов.

Они потребовали предоставить журналистам равный и свободный доступ к информации, а также на мероприятия, которые проводит МВД.

Примечательно, что среди критиков оказался и директор Jurnal TV, телеканала, поддерживающего партию Нэстасе. Вал Бутнару написал в фейсбуке, что глава МВД еще не понял, в чем состоят его обязанности и чего ждут от него граждане. Он борется с прессой, которая ему не нравится.

Андрей Нэстасе не ответил на наши телефонные звонки.

14 июля несколько неудобных вопросов министру задал журналист Вадим Унгуряну. В Ответ Нэстасе заявил, что тому не следует приходить на пресс-конференции, так как он осужден по уголовному делу. Сейчас Унгуряну ждет решения апелляционной палаты.

Напомним, что за свое отношени к неудобным журналистам Андрей Нэстасе включен в составленный медиа-организациями перечень "недругов прессы."