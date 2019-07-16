В Модове производят упаковки для известных мировых брендов

Товары известных брендов в молдавской упаковке. Жительница Кишинева Татьяна Фринюк открыла цех по производству упаковок, которые используют такие бренды как Диор, Версаче и Шанель. В основном они предназначены для аксессуаров и парфюмерии.

Идея пришла Татьяне, когда она работала на подобном предприятии в Италии. Несколько лет назад она вернулась на родину и открыла свое дело.

"Когда мы начинали работать в 2014, у нас было 3-4 работника. Каждого я обучала с нуля. Постепенно мы нанимали все больше работников, и сегодня у нас в коллективе 110 человек", - сказала гендиректор предприятия Татьяна Фринюк.

Большую часть средств в открытие цеха вложили итальянские инвесторы. Еще часть - 200 тысяч леев - Татьяне выделил в виде беспроцентного кредита

Всемирный банк. Сырье и эскизы упаковок импортируют из Италии. Оборудование в цеху тоже заграничное, а почти вся продукция идет на экспорт.

"Качество каждой упаковки мы проверяем вручную. Прежде всего, проверяем форму, вид снаружи и внутри. Каждую упаковку измеряем линейкой", - сказала контролер качества Ирина Мокан.

Рабочие цеха довольны и условиями, и зарплатой.

"Здорово, что мы можем работать дома, быть с семьей. Конечно, работа приносит и удовольствие, здесь очень интересно", - сказал оператор производства Петр Андрушков.

"Подобного производства в Молдове нет. Я пришла сюда рядовым сотрудником и осталась, потому что здесь интересно и есть куда расти", - отметила начальник производства Мариана Быздыга.

Ежемесячно предприятие производит около 200 тысяч упаковок.