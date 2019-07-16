ДТП в Комрате с участием мотоциклистов и машины полиции вызывает слишком много вопросов

Немало вопросов вызывает поведение полицейских после аварии, произошедшей в воскресенье на трассе Кирсова-Комрат. Тогда в ДПМ с участием дорожных инспекторов погиб мотоциклист.

По свидетельству очевидцев, полицейские - участники аварии после происшествия звонили по телефону вместо того, чтобы оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, а с мотоцикла погибшего пропала бортовой видеорегистратор.

"Меня очень удивило отношение полицейских. Насколько я знаю, по протоколу, они должны оказать первую помощь пострадавшим. Ни один из них этого не сделал. Оба звонили по телефону. Никто не подошел к парню", - сказал мотоциклист Николай Делян.

Николай Деляну - один из четверых мотоциклистов, двигавшихся по трассе, когда перед ними оказалась патрульная машина. По его словам, полицейские осознали серьезность ситуации, лишь когда стало известно, что один из двух пострадавших скончался в больнице.

"Тот, который был за рулем, вначале все воспринимал как шутку. Он не осознавал, что произошло, пока из больницы не сообщили, что парень скончался. Тогда он потерял сознание. Не знаю, было это на показ или взаправду", - рассказал Николай.

Сестра погибшего мотоциклиста утверждает, что он был опытным водителем, а его мотоцикл был оборудован всем необходимым. Был на нем и видеорегистратор, который после аварии исчез.

"На мотоцикле была бортовая видеокамера. Где она сейчас, я не знаю. Это тоже вызывает вопросы. Записи видеокамеры могли бы многое прояснить", - отметила сестра погибшего Алена Торня.

Как рассказал еще один участник ДТП, четверо мотоциклистов ехали из села Слободзия Маре в Комрат. Николай Лупашку первым заметил машину, которая двигалась по встречной полосе.

"По встречной ехала машина. Проблесковых огней не было. Вдруг они включили мигалку, подрезали нас и остановились. Я резко затормозил, хотел избежать столкновения, но было поздно", - сказал пострадавший Николае Лупашку.

Затем в патрульную машину врезался мотоциклист, который потом скончался в больнице.

ДТП произошло в воскресенье около полуночи, однако полиция сообщила о нем только в понедельник около полудня. В пресс-релизе сообщалось, что патрульный экипаж двигался по трассе Кирсова-Комрат и отмечалось, что автомобиль частично находился на встречной полосе. Находились ли полицейские при исполнении служебных полномочий, не уточняется.

По результатам алкотеста, и мотоциклисты, и полицейские были трезвыми.

Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается Комратская прокуратура. Полицейский, который во время ДТП находился за рулем, находится на свободе.