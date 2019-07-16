Жестокое обращение с заключенными в Молдове: 650 жалоб было зарегистрировано в 2018

Около 650 жалоб на жестокое обращение с заключенными получили в прошлом году прокуроры. Это на 60 больше, чем в 2017.

Данные представил Комитет по предупреждению пыток. В основном заключенные жаловались на примение полицейскими физической силы во время задержания, а также на ужасные условия содержания. А некоторые заявили, что их удерживали под арестом дольше, чем предусмотрено законом.

Больше всего жалоб поступило от заключенных 13-ой столичной тюрьмы.

"Ни для кого ни секрет, что 13-ая столичная тюрьма самая загруженная. Она очень переполнена. Там самые тяжелые условия", - сказала представитель Комитета по предупреждению пыток Оксана Гуменная.

"Речь не идет о классических формах пыток, когда заключенного закрывают в помещении и избивают. Скорее, речь об отсутствии условий, о негуманном обращении, которое не вписывается в рамки закона", - сказал представитель Комитета по предупреждению пыток Чеслав Панько.

В то же время, эксперты отметили, что в последнее время наметилась тенденция к улучшению ситуации.

"Можно сказать о небольшом прогрессе касательно условий содержания в изоляторах НЦБК. Кроме того, пенитенциарная система зарегистрировала небольшие улучшения в том, что касается условно-досрочного освобождения", - сказал Панько.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы закрыть изоляторы временного содержания при тюрьмах. Как правило, там самые тяжелые условия", - отметила Оксана Гуменная.