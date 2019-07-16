Глава МИДЕИ и заместитель генсека НАТО обсудили реформы в сфере безопасности и обороны

Реформы в сфере безопасности и обороны, а также противостояние гибридным угрозам обсуждали в ходе встречи в Брюсселе министром иностранных дел и евроинтеграции нашей страны Нику Попеску и заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетермюллер.

Представитель Северо-атлантического альянса подтвердила готовность НАТО поддерживать суверенитет, территориальную целостность и нейтралитет Молдовы.

Это вторая за последнее время встреча на высоком уровне представителей Молдовы и НАТО. В начале июля состоялись переговоры премьер-министра Майи Санду и генерального секретаря Йенса Столтенберга.

На недавней встрече с заместителем госсекретаря по политическим делам Госдепартамента США президент Игорь Додон призывал Вашингтон поддержать усилия Молдовы по международному признанию статуса постоянного нейтралитета.