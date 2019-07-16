Социалистов вызовут в Брюссель, чтобы они подтвердили поддержку европейского курса Молдовы. Об этом сообщила премьер-министр Майя Санду в интервью украинскому "Радио Свобода". Дала она это интервью во время визита в Киев.
В программе правления, которую кабмин опубликовал через несколько недель после назначения, говорится, что Молдова останется суверенным, независимым и унитарным государством.
Эксперты усомнились в выполнимости это пункта, напомнив, что Игорь Додон открыто продвигает федерализацию страны. Также президент говорил о необходимости вступления в Евразийский экономический союз, а в программе кабмина указан курс на интеграцию в ЕС.
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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СТРЕЛЕЦ
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