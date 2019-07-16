Социалистов ждут в Брюсселе, чтобы они подтвердили поддержку европейского курса Молдовы

Социалистов вызовут в Брюссель, чтобы они подтвердили поддержку европейского курса Молдовы. Об этом сообщила премьер-министр Майя Санду в интервью украинскому "Радио Свобода". Дала она это интервью во время визита в Киев.

В программе правления, которую кабмин опубликовал через несколько недель после назначения, говорится, что Молдова останется суверенным, независимым и унитарным государством.

Эксперты усомнились в выполнимости это пункта, напомнив, что Игорь Додон открыто продвигает федерализацию страны. Также президент говорил о необходимости вступления в Евразийский экономический союз, а в программе кабмина указан курс на интеграцию в ЕС.