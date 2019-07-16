В связи с тем, что лунное затмение произойдет в ночь с 16 на 17 июля, опасными, по словам астрологов, будут оба дня.
Вслед за солнечным (2 июля) произойдет лунное затмение. Астрологи называют это явление судьбоносным.
Лунное затмение в июле 2019: когда и во сколько произойдет
"Коридор затмений" в этом месяце закроет лунное затмение, которое произойдет в ночь с 16 на 17 июля в 0:31 по Молдове.
Максимальная фаза наступит через несколько минут – в 0:40. Это астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Молдовы.
Но затмение будет не полным, а частичным. Пройдет затмение в знаке Козерога, а значит, эти два дня будут довольно негативными для всех, кто проявляет жадность, эгоизм и стремится получить быструю славу.
Астролог Влад Росс говорит, что полнолуние в ночь на 17 июля носит название "пепельная" Луна.
Что можно и нельзя делать в лунное затмение: советы астрологов
Астрологи предупреждают, что в день затмения нужно быть очень осторожными с мыслями и настраивать себя только на позитив, ведь в такой день мы сами программируем себе будущее, передает Униан.
17 июля как нельзя лучше подходит для избавления от того или иного события, которое вас гнетет и не дает двигаться вперед. Это касается отношений, смены места жительства, работы и даже ненужных вещей. Поверьте, впереди — только лучшее. В день лунного затмения многие почувствуют прилив сил и энергии, у них проснется дух бунтарства. Но не спешите, поумерьте пыл и без излишней эмоциональности двигайтесь к цели.
В этот день астрологи не советуют брать в долг и давать взаймы, потому что эти финансовые вопросы будет очень сложно закрыть.
Для привлечения денег, говорят они, нужно зажечь свечу и проговорить вслух на нее свои финансовые планы. Кроме того, всем без исключения знакам Зодиака 17 июля придется искать баланс между личной жизнью и карьерой.
Также 16-17 июля возможны ссоры и конфликты, которых лучше избегать. В эти дни активизируются люди-манипуляторы, поэтому будьте осторожны.
Людям творческих профессий в этот день можно смело браться за новые проекты, у них получится что-то необычное и приносящее неплохие деньги.
Лунное затмение в июле: как повлияет на знаки Зодиака
По словам астрологов, лунное затмение 17 июля 2019 года станет "фатальным" для некоторых знаков Зодиака, то есть этот день во многом будет предопределять их судьбу.
Осторожность в день лунного затмения стоит проявить четырем знакам Зодиака - Ракам, Львам, Девам и Скорпионам. Им в этот день может грозить опасность.
Ракам астрологи советуют обратить внимание на свое здоровье, иначе сил не будет даже на отдых.
Львы должны в этот день уделить внимание своим родным, чтобы заладить старые ссоры.
Девам в этот день придется попросить о помощи, поскольку сами с навалившимися проблемами они не справятся.
Скорпионы в этот день будут чувствовать себя неважно из-за накопленной злости и негатива.
А вот повезет в день лунного затмения Тельцам, Водолеям и Рыбам - они смогут даже реализовать те мечты, которые считались долгосрочными.
Тельцы — настоящие счастливчики в день лунного затмения, они получат то, о чем так давно мечтали и над чем упорно работали. Возможны приятные перемены и в личной жизни.
Рыбы. Вы сейчас активны, как никогда. Астрологи рекомендуют не останавливаться, ведь в этот день вы примете очень важное и взвешенное решение.
Водолеи до этого дня так упорно и много работали, что пришло время пожинать плоды. Посвятите этот день отдыху и своим близким.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет отмечен высокой активностью. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет отмечен высокой активностью. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Повысится Ваша деловая активность.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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