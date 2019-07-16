Астролог назвал трудоголиков среди знаков Зодиака

У каждого из знаков Зодиака – свое отношение к труду. И далеко не все они любят работать.Если говорить о наибольших трудоголиках, то первое место тут однозначно следует присвоить Девам.

Люди, рожденные под этим знаком, просто созданы для того, чтобы работать, как пчелы, передает Униан.

Кстати, пчела и муравей – это и есть символы Девы. Именно архетип Девы лучше всего отражает современную Японию. Возможно, потому японцы отдыхают намного меньше других народов мира: их отпуск составляет всего шесть-семь дней в год. Они демонстрируют просто чудеса трудолюбия. К тому же,Девам комфортно находиться в подчинении, работать под чьим-то руководством. А все, за что бы они ни брались, Девы делают аккуратно, с большим чувством ответственности и долга.

Второе место. Также очень ответственно относятся к труду Козероги. Планет-покровитель Козерога – это Сатурн, а символ Козерога – Гора и куст, и ты, как альпинист, должен дойти до вершины. Козерог очень дисциплинирован, действует планомерно и благодаря этому постепенно, шаг за шагом, достигает в жизни больших высот, добивается широких полномочий и пробивает стены. Часто Козероги становятся искусными политиками.

Третье место по праву принадлежит Овнам. Они всегда действуют по принципу приобретения собственного опыта ценой любых ошибок. Так, они предпочитают набить шишки на лбу, а потом уже обратиться к кому-то за советом. Овны, как правило, очень мотивированны. Им всегда нужно что-то делать, причем делать быстро и четко. Однако их слабость – они недостаточно думают о последствиях. Часто среди Овнов есть успешные спортсмены и яркие борцы за справедливость. Марс – неуемная и неугомонная планета – покровительствует этому знаку.