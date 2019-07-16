У каждого из знаков Зодиака – свое отношение к труду. И далеко не все они любят работать.Если говорить о наибольших трудоголиках, то первое место тут однозначно следует присвоить Девам.
Люди, рожденные под этим знаком, просто созданы для того, чтобы работать, как пчелы, передает Униан.
Кстати, пчела и муравей – это и есть символы Девы. Именно архетип Девы лучше всего отражает современную Японию. Возможно, потому японцы отдыхают намного меньше других народов мира: их отпуск составляет всего шесть-семь дней в год. Они демонстрируют просто чудеса трудолюбия. К тому же,Девам комфортно находиться в подчинении, работать под чьим-то руководством. А все, за что бы они ни брались, Девы делают аккуратно, с большим чувством ответственности и долга.
Второе место. Также очень ответственно относятся к труду Козероги. Планет-покровитель Козерога – это Сатурн, а символ Козерога – Гора и куст, и ты, как альпинист, должен дойти до вершины. Козерог очень дисциплинирован, действует планомерно и благодаря этому постепенно, шаг за шагом, достигает в жизни больших высот, добивается широких полномочий и пробивает стены. Часто Козероги становятся искусными политиками.
Третье место по праву принадлежит Овнам. Они всегда действуют по принципу приобретения собственного опыта ценой любых ошибок. Так, они предпочитают набить шишки на лбу, а потом уже обратиться к кому-то за советом. Овны, как правило, очень мотивированны. Им всегда нужно что-то делать, причем делать быстро и четко. Однако их слабость – они недостаточно думают о последствиях. Часто среди Овнов есть успешные спортсмены и яркие борцы за справедливость. Марс – неуемная и неугомонная планета – покровительствует этому знаку.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны бытовые хлопоты.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет отмечен высокой активностью. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ДЕВА
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День будет отмечен высокой активностью. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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