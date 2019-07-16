Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми

В Запорожье три автомобиля из официального кортежа президента Украины столкнулись с колонной автобусов, перевозивших детей. Владимира Зеленского ни в одной из машин не было.

По данным украинской прессы, авария произошла, когда машины президентского кортежа начали обгон колонны. После столкновения один из автобусов вынесло на обочину. Президентские машины получили сильные повреждения.

"Один автобус получил повреждения, другой вытолкнуло на обочину. К счастью, ни один ребенок не пострадал. В автобусе был психолог, который успокоил детей."

В ДТП никто не пострадал. Виновным грозит штраф до 340 гривен, что эквивалентно 230 леям.